خبير سياسي: قرار البرلمان بإخراج القوات الامريكية نافذ ويجب ان تلتزم به واشنطن

2020/03/15 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق بين المحلل السياسي عباس العرداوي، الاحد، ان قرار البرلمان بإخراج القوات الامريكية نافذ ويجب ان تلتزم به واشنطن، لافتا الى ان الإدارة الأميركية تختلق الحجج والاعذار بهدف البقاء في العراق.وقال العرداوي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان “ العراق يمتلك حق التوجه نحو القضاء المحلي او الدولي في واشنطن لرفع دعوى قضائية ضد […]

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