ترامب وجونسون يبحثان تهديدات ’’إيران ووكلائها’’ في العراق بعد هجوم التاجي

2020/03/15 | 09:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، توحيد الجهود والتعاون للتصدي لما أسموه "تهديدات النظام الإيراني ووكلائه في العراق".ونقلت وسائل اعلام أمريكية، عن البيت الأبيض، إن ترامب وجونسون "اتفقا في اتصال هاتفي على التعاون الوثيق للتصدي لتهديدات النظام الإيراني ووكلائه في العراق".كما بحث الجانبان "إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والقيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المسافرين الأجانب من بريطانيا إلى الولايات المتحدة لمنع انتشار كورونا.وتطرق الحديث إلى قمة السبع الكبار الصناعية، التي من المقرر عقدها خلال أيام بواسطة "الدائرة التلفزيونية المغلقة" لبحث سبل التصدي لفيروس كورونا.يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" أن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين أصيبوا في استهداف قاعدة التاجي السبت حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد.وكان جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان، قال إن "قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية، وإن الولايات المتحدة تساعد في التحقيق في الهجوم وهو الثاني في أقل من أسبوع على قاعدة التاجي شمالي بغداد".وأصيب أيضا عدد من الجنود العراقيين في الهجوموتعرض معسكر التاجي شمال بغداد مرة أخرى لهجوم صاروخي بأكثر من ثلاثين قذيفة كاتيوشا، وأفادت وزارة الدفاع العراقية بوقوع إصابات وسط جنودها بعضها حرجة.

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