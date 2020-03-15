كرستيانو رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مرضى كورونا

2020/03/15 | 09:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات، للمساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.أكد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجدداً اهتمامه البالغ بالمجتمع وخدمة الناس، حيث قرر اللاعب الأسطورة تحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات، للمساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس

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