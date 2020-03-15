2020/03/15 | 09:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، أن حظر التجوال سيبدأ غداً الأحد من الساعة الـ 5 صباحاً ولمدة ثلاثة أيام.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام، أن حظر التجوال على الأشخاص والمركبات وجميع أشكال الحركة سيبدأمن الساعة 5 صباحاً ليوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام .وأضافت أنه يستثنى من القرار الحالات الإنسانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار: حظر التجوال يبدأ من الساعة الـ 5 صباحاً ولمدة ثلاثة أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار: حظر التجوال يبدأ من الساعة الـ 5 صباحاً ولمدة ثلاثة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).