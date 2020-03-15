البرلمان تطالب باعلان حالة الطوارئ وتعطيل المؤسسات الحكومية والاهلية

2020/03/15 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاحد، باعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة، فيما دعت الى تعطيل المؤسسات الحكومية والاهلية.وقالت اللجنة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “من منطلق وقاية البلد مما يعصف بالمحيط الإقليمي والدولي من خطر انتشار فايروس كورونا الوبائي، نطالب الحكومة وخلية الازمة المشكلة بالأمر الديواني 55 لسنة 2020، لإعلان […]

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