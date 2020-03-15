نائب عن الفتح: تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة قد لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التكليف

2020/03/15 | 09:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاحد، ان تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة قد لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التكليف، لافتا الى ان التحالف السباعي سيقدم مجموعة أسماء لاختيار احدها من قبل قيادات التحالف وتقديمه الى رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة.وقال الموسوي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان “القوى […]

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