هل سيتبنى البرلمان العراقي قرار الحرب على القوات الأميركية؟

2020/03/15 | 09:27 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، وجود أغلبية نيابية تؤيد قرار اعلان الحرب على القوات الأ...

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