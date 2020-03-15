العرداوي: قرار الخروج الأميركي نافذ وواشنطن تختلق الحجج للبقاء في العراق

2020/03/15 | 09:27 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين المحلل السياسي عباس العرداوي، الاحد، ان قرار البرلمان بإخراج القوات الأميركية نافذ ويجب ان تلتزم به...

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