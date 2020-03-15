هل سيتبنى البرلمان العراقي قرار الحرب على القوات الأميركية؟

2020/03/15 | 09:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، وجود أغلبية نيابية تؤيد قرار اعلان الحرب على القوات الأميركية الذي تبناه في وقت سابق.وقال سالم في تصريحات متلفزة تابعته”تسريبات نيوز”، […]

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