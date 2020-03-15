وزارة التعليم: لا صحة لعدم الرسوب والعام الدراسي مستمر

2020/03/15 | 09:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﻧﻔﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، الانباء المتكررة بشأن اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺪم رﺳﻮب واﻧﻬﺎء ﺣﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺆﻛﺪة اﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺷﺎرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، اﻟﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻴﺴﺎن المقبل ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.وذﻛﺮ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺣﺴﻦ المسعودي، ان “ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ

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