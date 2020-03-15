نائب: المشاورات وصلت ذروتها بشأن تسمية مرشح لرئاسة الوزراء

2020/03/15 | 09:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي المشاورات بين كتل المكون الشيعي وصلت ذروتها بشأن تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، فيما رجح بقاء حكومة تصريف الاعمال الى حين إيجاد مخرج للوضع الراهن الذي يمر به البلد.وقال الكيكي في تصريحات تابعته “العهد نيوز”، إن “المشاورات بين كتل المكون الشيعي وصلت ذروتها […]

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