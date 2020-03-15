إصابة زوجة رئيس وزراء إسبانيا بكورونا

2020/03/15 | 09:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاحد، أن ماريا بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، مصابة بفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان "أعطت الفحوصات الطبية، التي خضع لها خلال الساعات الماضية في قصر مونكلوا (مقر رئيس الوزراء) أشخاص مقربون من رئيس الوزراء، نتائج إيجابية خاصة بحالة زوجته".

وشدد على أن كلا من غوميز وسانشيز "بخير"، موضحا أن "كليهما لا يزالان في قصر مونكلوا، ويتابعان باستمرار الإجراءات الوقائية التي حددتها السلطات الصحية".

وتعتبر إسبانيا ثاني أكبر بؤرة لانتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا، حيث سجلت في البلاد، حتى صباح اليوم، 6391 إصابة، بينها 196 حالة وفاة.

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