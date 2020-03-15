راصد: أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

2020/03/15 | 09:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الراصد الجوي، علي الزيادي، اليوم الأحد، عن منخفض جوي سيضرب البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال الزيادي لـ"الغد برس" ان "التوقعات تشير إلى أن مدن البلاد تتأثر تدريجياً من صباح الثلاثاء المقبل بمنخفض ممطر عالي الفعالية ابتداء من مدن المنطقة الشمالية ثم يتعمق إلى اغلب مدن الوسط والجنوب نهار الأربعاء".

وأضاف ان "المنخفض يحمل أمطار غزيرة ببعض المدن خصوصاً الأقسام الشرقية للبلاد ومدن الشمال والجنوب".

وتوقع الزيادي ان "البلاد ستشهد منخفضات ممطرة وحالات من عدم الاستقرار وأمطارا مرتقبة آخر الشهر الحالي ومطلع نيسان المقبل".

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