2020/03/15 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيب البيت الأبيض يحسم نتائج فحص ترمب لـ "كورونا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب البيت الأبيض يحسم نتائج فحص ترمب لـ "كورونا") نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب البيت الأبيض يحسم نتائج فحص ترمب لـ "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).