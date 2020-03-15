بسبب كورونا.. البصرة تغلق مداخلها أمام الوافدين باستثناء هذه الفئات منهم

2020/03/15 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، الأحد (15 آذار 2020) بأن محافظة البصرة أغلقت مداخلها امام الوافدين إليها مستثنية عدة فئات للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة في البصرة وجهت بمنع دخول القادمين الى البصرة من مداخلها الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية كافة".

ولفت إلى "استثناء العاملين في الحقول النفطية ومنتسبي الأجهزة الأمنية، بعد خضوعهم للفحص الطبي".

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد نفى، أمس السبت، صدور قرار بحظر التجوال بالمحافظة.

وقال مكتب المحافظ في بيان مقتضب، "لم نعلن حظر التجوال في المحافظة، ودعوتنا للأهالي بعدم التنقل بين المناطق كإجراء احترازي".

وكان محافظ البصرة أعلن السبت (14 اذار 2020)، اصدار عدة قرارات لمواجهة خطر كورونا بالمحافظة.

وقال المحافظ في مؤتمر حضرته وسائل الاعلام، إنه "قرر منع التنقل بين المحافظات واغلاق قاعات الأعراس والتجمعات".

ورجح العيداني "تمديد فترة تعطيل الدوام الى نهاية الشهر المقبل"، مبينا أن "المحافظة ملتزمة بغلق الحدود مع ايران والكويت بشكل كامل سواء المسافرين او البضائع".

ودعا المواطنين، الى "عدم الخروج للأسواق فضلا عن عدم اقامة مجالس العزاء والافراح".

وأكد العيداني أنه "لا توجد سوى حالة وفاة واحدة بكورونا وحالة اصابة في الحجر الصحي".

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