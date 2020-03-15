الكتل السياسية تتفق على شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة

2020/03/15 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عباس سروط، الاحد، أن أغلب الكتل السياسية اتفقت على شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة وسيتم الاعلان عنها قريبا.وقال سروط في حديث لقناة “العهد”، الفضائية إن “اللجنة السباعية المشكلة لاختيار رئيس حكومة جديد، متواصلة باستمرار في اجتماعاتها لحسم المرشح”.وأضاف، أن “هناك ثلاث شخصيات مطروحة ومن المفترض ان يتم اختيار شخص واحد من اجل […]

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