2020/03/15 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة جعفر علاوي، انه قد نعلن حالة الطوارئ في العراق خلال 24 او 48 ساعة، داعيا المواطنين عدم الاستهانة بإجراءات وزارة الصحة، مستدركا ان الخسائر في العراق اقل من دول المنطقة وعدد الوفيات 9 لحد الان، لكن عبر عن خشيته من زيادة عدد المصابين بفايروس كورونا في الزيارات الدينية.واشار علاوي في تصريح ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: قد نعلن حالة الطوارئ بالعراق خلال 24 او 48 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: قد نعلن حالة الطوارئ بالعراق خلال 24 او 48 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).