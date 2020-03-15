2020/03/15 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، عن استعدادها لاعداد تصاميم لمشاريع جسور جديدة ببغداد لحل الاختناقات المرورية بينها جسر متعدد الطوابق في مجمع المشن.وقال مدير المركز الوطني للاستشارات الهندسية المهندس حسن مدب مجحم في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “المركز عقد اجتماعات لاعداد التصاميم الاولية لمشاريع جسور حديثة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار تعتزم انشاء جسر متعدد الطوابق في مجمع المشن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاعمار تعتزم انشاء جسر متعدد الطوابق في مجمع المشن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).