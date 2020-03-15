2020/03/15 | 09:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الراصد الجوي، علي الزيادي، اليوم الأحد، عن منخفض جوي سيضرب البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.وقال الزيادي ان “التوقعات تشير إلى أن مدن البلاد تتأثر تدريجياً من صباح الثلاثاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).