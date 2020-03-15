قرار امريكي – بريطاني لتوحيد الجهود ضد ايران وحلفائها في العراق

2020/03/15 | 09:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد توحيد الجهود والتعاون للتصدي لما أسموه “تهديدات النظام الإيراني ووكلائه في العراق”.ونقلت وسائل اعلام أمريكية، عن البيت الأبيض، […]

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