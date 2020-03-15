2020/03/15 | 09:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 980 متقاعدا.وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرف سلف لمتقاعدين عسكريين ومدنيين في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صرف سلف لمتقاعدين عسكريين ومدنيين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).