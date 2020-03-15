حظر التجوال في ذي قار بسبب كورونا…حبراً على ورق

2020/03/15 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أفاد شهود عيان، اليوم الأحد بأن الأسواق والحياة في المحافظة تشهد حركة طبيعية ولا يزال الناس في الأسواق كعادتهم، حيث لم يجري أي منع تطبيقا للتجوال الذي أعلن عنه.وقال الشهود، لـ”العهد نيوز”، بأنه “شوهد حركة طبيعية للمواطنين في أغلب أسواق المدينة وبعض المحال التجارية وحركة مستمرة للأشخاص والمركبات ولا يوجد […]

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