ميسان تُدخل قرار منع التنقل بين المحافظات حيز التنفيذ

2020/03/15 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الأحد، عن تنفيذها قرار منع التنقل بين المحافظات ودخوله حيز التنفيذ فعلا.وقال بيان القيادة ” أن قرار خلية الأزمة المركزية بمنع التنقل بين المحافظات هو إجراء احترازي ضد انتشار وباء كورونا”، مؤكدة دخَولهِ حيز التنفيذ منذ الساعة ٥ فجر اليوم الاحد.واشار البيان الى المباشرة بغلق مداخل […]

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