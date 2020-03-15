لماذا أحب محمدا ﷺ ؟! (15)

2020/03/15 | 09:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تعالى :”وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ”.لا تلعنوا كورونا -الخشن- وأصلحوا أنفسكم المائعة ! احمد الحاج واحدة من الأحاديث النبوية الصحيحة وجوامع الكلم قوله ﷺ […]

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