بسبب فيروس كورونا.. الممثلة التركية بيرين سات وزوجها يتعرضان للانتقادات

2020/03/15 | 09:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت الممثلة التركية بيرين سات المعروفة في الوطن العربي باسم “فاطمة” بعد مسلسلها الذى كان يحمل نفس الاسم وزوجها المغني كينان دوغلو، للانتقادات بعد عودتها من لندن، لذلك قرر الثنائى […]

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