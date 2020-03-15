خلية الأزمة في ميسان تنفي وجود إصابة جديدة

2020/03/15 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نفت خلية الازمة في ميسان في بيان اصدرته وجود إصابة جديدة في المحافظة.وقالت الخلية في بيانها ان الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام او التواصل الاجتماعي بوجود إصابة جديدة “عارية عن الصحة”.ودعت وسائل الإعلام الى توخى الدقة وعدم نشر معلومات تسبب الذعر بين المواطنين.يذكر ان ميسان سجلت أصابتين الاولى […]

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