2020/03/15 | 09:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الهجرة تعلن عن اجراءات وقائية جديدة لتأمين سلامة النازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 09:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة تعلن عن اجراءات وقائية جديدة لتأمين سلامة النازحين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة تعلن عن اجراءات وقائية جديدة لتأمين سلامة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).