السعودية هند القحطاني ترقص وتتحدث عن الرعب من كورونا في أمريكا

2020/03/15 | 09:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت الناشطة السعودية هند القحطاني فى فيديو عن الأوضاع في أمريكا، وما أحدثه فيروس كورونا من رعب في بلاد العم سام، وقالت إن في أمريكا جنونا، ويمكن فجأة أن يغلقوا المطاعم وغيرها.وأبلغت القحطاني متابعيها أن”الوضع هنا غير مبشر بالخير وفيه إجازة لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا”، كما مازحت متابعيها بجملة “زغردي يا انشراح”.وتخوفت

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