نقل ملكة بريطانيا من قصرها خوفا من “كورونا”

2020/03/15 | 09:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الملكة إليزابيث غادرت قصر باكنغهام خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.ونُقلت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 93 عاما إلى قلعة وندسور من أجل سلامتها، وفق ما نقلت الصحيفة البريطانية.وأوضح مصدر ملكي أن الملكة بصحة جيدة، لكنهم يفضلون نقلها، مشيرا إلى أن كثير من موظفيها يشعرون بالذعر بسبب الفيروس

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