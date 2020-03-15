2020/03/15 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺸﺎر اﻟﻜﻴﻜﻲ، ان مشاورات اختيار رئيس للوزراء تصل الى ذروتها، مشيرا الى ان الحوارات مستمرة بين الكتل الشيعية بشأن ذلك.

وقال الكيكي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية ان "ﻣﺸﺎورات اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء المرتقب وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ذروﺗﻬﺎ"، مبينا "اننا ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬه المشاورات".

وأﺿﺎف، أن "ﻛﺘﻞ المكون اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺘﺤﺎور ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ ﻳﻠﺒﻲ المعايير اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ؛ المكونين اﻟﻜﺮدي واﻟﺴﻨﻲ، ﻟﻨﻤﻀﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ"، لافتا اﻟﻰ أن "ﻫﻨﺎك ﺣﻮارات بين ﻛﺘﻞ المكون اﻟﺸﻴﻌﻲ".

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