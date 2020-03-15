اكتشاف أثري جديد في القائم

2020/03/15 | 09:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مدير مفتشية اثار وتراث الانبار محمد جاسم عبد عن اكتشاف جديد في موقع خندانو في القائم عبارة عن غرفة صغيرة قياساتها ٤*٣م مبنية بالآجر.وقال جاسم في تصريح صحفي ان موقع خندانو الاثري يعود الى العصر الاشوري الحديث،و تم اكتشاف الغرفة فيه بعد ان تعرض الموقع الى النبش من قبل عصابات داعش الارهابية وتم […]

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