مصدر: اللجنة السباعية المشكلة من الكتل الشيعية لإختيار رئيس الوزراء تتفق على نعيم السهيل لرئاسة الحكومة المؤقتة

2020/03/15 | 09:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع ‏السبت‏، 14‏ آذار‏، 2020 انه تم الاتفاق على اختيار نعيم السهيل رئيسا للحكومة الانتقالية من قبل اللجنة السباعية المشكلة من القوى الشيعية.وقال مصدر عن ان القوى […]

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