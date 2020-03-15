الكشف عن زراعة 211 الف دونم بالحنطة والشعير في النجف

2020/03/15 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف كشف النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل جابر، اليوم الاحد، عن زراعة 211 الف دونم من حصولي الحنطة والشعير، لافتا الى ان المحافظة بحاجة الى سايلو خاص بها لضمان استغلال المحاصيل بالطريقة الصحيحة والاستفادة منها ضمن مفردات البطاقة التموينية.وقال جابر، ان “محصول الحنطة سيتم حصاده خلال الشهرين المقبلين وهناك مساحات كبيرة […]

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