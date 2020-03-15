رونالدو يكافح كورونا بفنادقه

2020/03/15 | 09:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةذكرت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، قرر تحويل الفنادق التي يملكها في البرتغال لمستشفيات للمساعدة في محاربة مصابي فيروس كورونا.وحسب مواقع إعلامية برتغالية و“TyC Sports“ الأرجنتينية، فالنجم البرتغالي وضع الفنادق التي يملكها في البرتغال تحت تصرف المرضى المصابين بفيروس كورونا كمستشفيات مجانا وسيتكلف بدفع رواتب الأطباء والعاملين أيضا.فيما قال مانو ساينز والذي يعد من أقرب الصحفيين الإسبان إلى كريستيانو، عبر حسابه على تويتر: ”ليس صحيحا أن رونالدو سوف يحول فنادقه في البرتغال إلى مستشفيات“.وسافر النجم البرتغالي إلى جزيرة ماديرا بعد اللقاء الأخير لفريقه يوفنتوس أمام إنتر ميلان ليكون بجوار والدته المريضة وقرر عدم العودة بعدما كشف الفريق الإيطالي عن إصابة المدافع دانييل روجاني بفيروس كورونا.ودخل النجم البرتغالي حجرا صحيا طوعيا وأجرى اختبارات لمعرفة حالته الصحية، حيث أكدت عدة تقارير إعلامية عدم إصابته بالمرض.ووجه النجم البرتغالي رسالة لكل عشاقه عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أهمية الحفاظ على صحة الإنسان واعتبرها أولوية على كرة القدم، حيث كتبت: ”لا أتحدث كلاعب كرة قدم، أتحدث كابن وأب وإنسان“.وأضاف موجها كلامه لعشاقه ومتابعيه: ”يجب الاستماع للسلطات وتعليماتها وحماية حياتنا التي تبقى فوق كل الاهتمامات“.البرتغال بها 112 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 5000 شخص تحت المراقبة.وتسبب فيروس كورونا في إيقاف دوريات كرة القدم بعدد كبير من دول العالم، وعلى رأسهم إيطاليا.وظهرت حالات إصابة بين عدد من اللاعبين وأولهم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس، ومن ثم أطلق النادي حملة تبرعات للقضاء على كورونا في إيطاليا.

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