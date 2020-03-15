تركيا تسجل اصابة جديدة بكورونا

2020/03/15 | 10:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل اعلام تركية، اليوم الاحد، تسجيل إصابة بفيروس كورونا لدى مواطن عاد مؤخرا من السعودية التي زارها لأداء مناسك العمرة.

وذكر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قائلا "نوصيكم بإصرار الالتزام بقاعدة العزل مدة 14 يوما في حال عودتكم مؤخرا من العمرة.



أعطى فحص طبي خاص بفيروس كورونا لمواطن عاد الأسبوع الماضي نتائج إيجابية".

وأضاف "نشعر بقلق بسبب الحالات الجديدة.



من فضلكم لا تستقبلوا الزوار.



الخضوع لفحص الحالة الصحية لا يعني أن هناك صفرا من الخطر".

وأثار تصريح وزير الصحة التركي ردود أفعال واسعة بين النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل إعلان السعودية، يوم 27 شباط الماضي تعليق الدخول إلى المملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا.

وعلق بعض المغردين على هذا الخبر، الذي نقلته وكالة "الأناضول" بنسختها العربية، باتهام تركيا ووسائل إعلامها بالكذب، مستندين إلى قرار السلطات السعودية بشأن العمرة.

فيما أشار آخرون بسخرية إلى أن المصاب بكورونا كان "في عمرة بليبيا أو بإدلب"، في إشارة إلى التدخل العسكري التركي هناك، أو أنه زار مؤخرا إيران.

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