2020/03/15 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية أزمة صلاح الدين تعلن حظر التجوال بالمحافظة اعتباراً من الثلاثاء المقبل

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، عن موعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حال ازداد عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا، فيما أكد أن هناك صعوبات في الحصول على الأموال في الوقت الحالي.

وقال علاوي في لقاء متلفز، مساء أمس السبت

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، الأحد (15 آذار 2020) بأن محافظة البصرة أغلقت مداخلها امام الوافدين إليها مستثنية عدة فئات للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة في البصرة وجهت بمنع دخول القا

بغداد اليوم - كربلاء

اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد، ان خلية الازمة بشأن كورونا تدرس امكانية فرض حظر تجوال في المحافظة لمدة ثلاثة ايام.

وذكر الخطابي في بيان انه "من اجل حفظ صحة وسلامة اهالي كربلاء المقدسة من خطر فيروس كورونا، ست

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