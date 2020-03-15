الفاتيكان: احتفالات عيد الفصح لهذا العام ستكون دون مصلين

2020/03/15 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الفاتيكان، الاحد (15 آذار 2020)، أن عيد الفصح لهذا العام سيكون دون مصلين، بسبب فايروس كورونا...





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