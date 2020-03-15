وزير الصحة يكشف وقت إعلان ’’الطوارئ’’ في العراق ويشكو من صعوبات مالية في مواجهة كورونا

2020/03/15 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، عن موعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حال ازداد عدد الحالات ...





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