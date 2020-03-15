2020/03/15 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: المهلة الدستورية شارفت على الانتهاء .. وعلى الكتل المعنية الاسراع بتسمية المرشح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 10:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: المهلة الدستورية شارفت على الانتهاء .. وعلى الكتل المعنية الاسراع بتسمية المرشح) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: المهلة الدستورية شارفت على الانتهاء .. وعلى الكتل المعنية الاسراع بتسمية المرشح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).