لجنة نيابية عراقية تطالب اعلان الطوارئ وتعطيل المؤسسات

2020/03/15 | 10:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب العراقي، باعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة، فيما دعت الى تعطيل المؤسسات الحكومية والاهلية....

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