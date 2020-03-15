مع انتشار فيروس كورونا حول العالم سامسونغ تطلق خدمة تعقيم مجاني

2020/03/15 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامسونغ تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا باطلاق خدمة تعيقم مجاني لهواتفها

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