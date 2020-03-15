صـدور ألكِتاب ألمنهجيّ: فنّ آلكتابة و آلخطابة:

2020/03/15 | 10:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألكتابة؛ أسمى ما توصّل إليها آلأنسان, فـ “آلوصيّة” ألتي أتى بها آدم(ع) من آلجنّة و وصلت لسيّدنا نوح(ع) و لجميع ألمرسلين فيما بعد للتّبرك بها لدفع الشرّ كأساس و محور […]

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