الهجرة: اصدار 9 قرارات بشأن تأمين سلامة النازحين من انتشار كورونا

2020/03/15 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن اصدار 9 قرارات جديدة بشأن تأمين سلامة النازحين في المخيمات والحد من انتشار فيروس كورونا.وذكر بيان للوزارة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان من ضمن تلك القرارات هي توفير تجهيزات وقائية للقائمين والعاملين على رعاية النازحين وادارة المخيمات الى جانب تشكيل فرق مركزية لغرض زيارة وتفقد مخيمات النازحين للاطلاع على […]

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