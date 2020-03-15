تقرير : مدرب الريال يرغب بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني الصيف المقبل

2020/03/15 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد تقرير صحفي إنجليزي، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يتمسك بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، خلال الصيف المقبل.فقد ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية اليوم الأحد، أن تألق ماني في آخر موسمين مع الريدز أبهر زيدان، وجعله الهدف الأول للميرينجي في الميركاتو الصيفي المقبل.وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد، […]

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