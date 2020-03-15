لتحديد مصابي كورونا.. فحص 7.5 مليون شخص في ايران

2020/03/15 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي، عن إجراء فحوصات لـ 7.5 مليون شخص في اطار حملة تحديد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.وقال رئيسي في تصريح له السبت حول تفاصيل المشروع، ان نحو 2.1 بالمائة منهم اي 175 الفا من اجمالي 7.5 مليون شخص الذين خضعوا للفحص كانت لديهم اعراض […]

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