طبابة اللواء 21 تعفر قاطع مسؤولية الحشد الشعبي شرق صلاح الدين

2020/03/15 | 10:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة اللواء 21 في الحشد الشعبي، الاحد، عملية تعفير وتطهير لقاطع مسؤولية الحشد شرق صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدىانه” ضمن عملية وعي التي اطلقتها هيئة الحشد باشرت كوادر طبابة اللواء 21 بتعفير اماكن جلوس مجاهدي الحشد وعجلاتهم ضمن قاطع مسؤولية شرق صلاح الدين للمرة الثالثة خلال الاسبوع الحالي”.واطلقت

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