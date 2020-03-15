الرافدين: دفع سلف المتقاعدين لاكثر من 980 متقاعد عن طريق البطاقة الالكترونية

2020/03/15 | 10:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 980 متقاعدا".وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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