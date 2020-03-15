سان جيرمان يفرج عن نيمار بشرط

2020/03/15 | 10:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير صحفية أمريكية، اليوم السبت، أن باريس سان جيرمان اتخذ خطوة جديدة تجاه نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، قد تتيح الفرصة أمام برشلونة لضمه خلال الموسم المقبل.وارتبط اسم […]

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