عائشة العلوي - شذرات اقتصادية... كورونا، الشجرة التي تغطي الغابة...

2020/03/15 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي يعيش العالم في عولمة شاملة.لقد تعددت مجالاتها، فبعدما ارتبطت طيلة القرن الماضي بالمجال الاقتصادي والمجال المالي والمجال السياسي، فإنها انتقلت بعد ذلك إلى مستويات أكثر عمقا، كسرت معها الحدود الثقافية والاجتماعية؛ لتنضاف إليها في سنة 2020 المجال الوبائي أو العولمة الوبائية.الوباء ظاهرة مَرضية ومُعدية، ليست بجديدة في التاريخ البشري.لقد عرف الإنسان انتشار الوباء على مرِّ السنين واختلفت حِدّ......

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