فلاح أمين الرهيمي - الاقتصاد الريعي ومساوئه على الشعب العراقي

2020/03/15 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي يعني نظام الاقتصاد الريعي هو الاعتماد على مصدر واحد وهو (النفط).كما يعتمد النظام الريعي على الدول الخارجية في توفير الحاجيات والسلع وجميع مستلزمات الحياة للشعب واستيرادها من تلك الدول الخارجية ...لأن الوطن يصبح بدون صناعة وزراعة تغذي الشعب وتوفير حاجاته الصناعية والزراعية كما يصبح الشعب استهلاكي غير منتج (عطّال بطّال) يعتمد على موارده المالية من خلال العمل في الدولة أو ممارسة أعمال حرة في الأسوا......

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